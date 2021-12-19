Школьник из Челябинска завоевал золото на международной олимпиаде по информатике

Еще восемь южноуральских школьников получили серебряные и бронзовые медали

Одиннадцатиклассник из Челябинска Данил Клищ завоевал золотую медаль на 9-ой международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics, которая прошла в Бухаресте в дистанционном режиме с 15 по 17 декабря. Всего золотые медали получили четыре российских школьника в составе сборной РФ, сообщили 19 декабря в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Все четверо школьников в составе сборной РФ награждены золотыми медалями, при этом Федор Ромашов из Москвы занял абсолютное первое место, набрав максимально возможный балл»,— говорится в сообщении ведомства.

Челябинец Данил Клищ, который учится в физико-математическом лицее № 31, набрал 548 баллов из 600 возможных и показал второй результат.

Кроме того, ученики челябинского физико-математического лицея Александр Лясковский и Владимир Герасиков завоевали серебряные медали, а Владимир Аверенков, Павел Ральников, Владислав Лукачик, Максим Сапрыкин, Никита Зибницкий и Глеб Костылев — бронзовые.

Олимпиада проходила в два тура, участниками соревнований стали 60 команд из 12 стран, в том числе две команды из России. В числе участников — победители и призеры всероссийской олимпиады школьников по информатике.