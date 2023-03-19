Школьник из Челябинска зарабатывает на производстве деревянных фигур

Первый коммерческий заказ Илья Филимонов получил в 10 лет

Челябинский десятиклассник зарабатывает себе на карманные расходы на изготовлении фигур из дерева. Первую поделку Илья Филимонов смастерил в семь лет, а всего через три года принял первый коммерческий заказ. Как удалось освоить непростое ремесло, гимназист рассказал корреспонденту ИА «Первое областное».

Интерес к деревообработке у семилетнего Ильи появился, когда родители купили дачный участок и начали строить дом. Будущий мастер, к своему удивлению, заметил в куче обрезков бревен силуэт танка.

«Я сложил бревна, потом попросил у папы молоток, сколотил все, и у меня получился танк. Чуть позже также увидел в куче бревен паровозик. Сделал локомотив, а потом добавил вагоны», — вспоминает Илья.

Такой паровоз нашел практическое применение — как подставка для цветов — и украсил территорию дачи. Тогда о сложной обработке дерева речи не шло: не было ни инструментов, ни навыков. Но начало было положено.

Илья стал смотреть обучающие ролики, много советовался с папой, который разобрался в теме, пока строил дом. В десять лет парень, уже используя инструменты и накопленные знания, сделал новые элементы дачного декора — полутораметровые мельницу и колодец. Когда фигуры были готовы, в гости к семье приехала родственница. Увидев фигуры, она заказала у парня такие же для своей дачи. Это был первый коммерческий заказ.





«Мне папа подсказал, как цену определить. Рассчитываю, сколько у меня ушло материалов, их себестоимость. Закладываю 10 процентов на расходники, износ оборудования, транспортировку. И еще 15 процентов за работу», — делится мастер.

Всего за это время мастер выполнил около 30 заказов и заработал около 60 тысяч рублей. Продвижение — исключительно «сарафанное радио»: люди замечают в домах у бывших заказчиков фигуры и просят поделиться контактами.





«Самая любимая работа — почти двухметровая тележка. Во время поездки с родителями в Италию увидел примерно такую. Я ее запомнил и по возвращении домой сделал копию. Сначала мама выставила ее дома с цветочными горшками. Потом на горшки стал покушаться кот, поэтому ее выкатили на веранду», — говорит Илья.





Было и много других достойных, по мнению автора, работ. Например, модель снайперской винтовки, у которой двигается спусковой крючок и затвор, а также отсоединяется магазин. И все это из единого куска дерева.









Но планов выдвигаться с такими работами на конкурсы или заняться сайтом для продвижения услуг у Ильи на ближайшее время нет. Вообще, говорит мастер, нужно бы, но сейчас приоритетнее учеба. Предвыпускной класс все-таки. Илье хорошо даются обществознание и технические предметы, поэтому он выбирает для поступления специальности, связанные с международными отношениями либо с аэрокосмической отраслью.

«Но летом хочу плотно заняться деревообработкой. Все равно уже нужно свои деньги иметь. Потом, в будущем, я бы хотел открыть небольшую мастерскую для души», — делится Илья.

Недавно парень также увлекся кожевенным ремеслом. Оказалось, что работать с кожей проще, — такой медитативный процесс, которым можно себя занять холодной зимой, когда с деревом во дворе не поработаешь. Пока времени хватило на картхолдер и небольшой браслетик, но и это ремесло Илья планирует покорить.



