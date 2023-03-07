Школьник из Челябинска выиграл национальную олимпиаду по искусственному интеллекту

Арсений Шахматов получил денежный сертификат и место в престижном вузе

Ученик челябинского лицея № 142 Арсений Шахматов стал победителем Национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Технология искусственного интеллекта во многом определит будущее нашей страны. Именно поэтому этот профиль в олимпиаде — одно из самых сложных и вместе с тем самых перспективных направлений. В этом году в нем зарегистрировалось более 6 тысяч ребят. Сегодняшние победители прошли суровый отбор и вновь поразили нас оригинальными подходами к решению задач и совсем не школьным мастерством»,

— обратился к участникам олимпиады председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

Четыре дня финалисты олимпиады создавали мультимодальные модели, способные работать как с текстом, так и с видео. В итоге финалисты разработали алгоритм, который анализирует видео и отвечает на вопросы по его содержанию. Финалисты также прошли индивидуальный предметный тур по математике и информатике.

Арсений стал победителем в индивидуальном и командном зачете. Теперь он сможет без вступительных экзаменов и ЕГЭ поступить на профильное направление одного из ведущих вузов России, а также пройдет оплачиваемую стажировку в Сбере или в другой компании — партнере олимпиады.

Кроме того, победители командного зачета получили сертификат на 650 тысяч рублей. Арсений Шахматов работал в команде с Максимом Герасимовым из города Чебоксары.