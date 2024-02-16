Школьник из Челябинска выиграл международный математический конкурс

За победу боролись более 5 тысяч участников

Стали известны результаты X Международного конкурса по математике для старшеклассников «Я решаю!» — в десятку лучших вошел учащийся девятого класса челябинского физико-математического лицея № 31 Илья Богомолов, сообщают организаторы.

За победу в юбилейном сезоне боролись 5 227 участников из 78 регионов России и стран мира, в том числе Молдавии, Казахстана, Польши, США, Мексики, Армении, Португалии и Китая.

Наградой за победу стал ноутбук, также Илья получил возможность без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге.