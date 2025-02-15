Школьник из Челябинска стал призером Международной математической олимпиады

Артем Садыков получил серебряную медаль

Российская команда школьников завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали на Международной олимпиаде по математике XVI Romanian Master of Mathematics. Одним из обладателей серебра стал ученик физико-математического лицея № 31 Челябинска Артем Садыков. Ребят и их наставников поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов, сообщается в пресс-службе правительства России.

Ребята выполняли задания дистанционно на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи. Туда они отправились с учителем математики президентского физико-математического лицея № 239 Кириллом Суховым и доцентом кафедры высшей математики Московского физико-технического института Павлом Кожевниковым. Результаты школьники показали отличные: Иван Часовских из Московской области и Илья Замоторин из Санкт-Петербурга завоевали золотые медали, а Василий Патрушев из Владивостока и челябинец Артем Садыков — серебряные.

«Важность качественного преподавания и увлеченности школьников математикой подчеркивает президент Владимир Путин. Высокие результаты наших победителей и призеров показывают, что в России есть способные, трудолюбивые ребята, высокопрофессиональные учителя и наставники. Благодарю их за этот вклад и желаю дальнейшего развития на благо родных регионов и всей страны»,— поздравил Дмитрий Чернышенко.

Также он добавил, что в рамках нацпроекта «Наука и университеты» в регионах начали работать научно-образовательные математические центры. А благодаря новому нацпроекту «Молодежь и дети» правительство продолжит создавать все необходимые для ребят условия для дальнейших достижений.

Ранее лицеист из Челябинска Артем Янцен завоевал бронзовую медаль на Международной географической олимпиаде, которая проходила в январе в Индонезии.