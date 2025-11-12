Школьник из Челябинска создал метеодрон и попал в топ-10 всероссийского конкурса

Его изобретение уже применяется на челябинском предприятии

Ученик челябинской школы № 56 Никита Голубицкий разработал беспилотник для метеомониторинга, не имеющий полных аналогов в России. Его проект вошел в десятку лучших на всероссийском конкурсе «Я — конструктор будущего» Московского авиационного института.

Идея создания отечественного метеодрона возникла у школьника после изучения современных методов сбора метеоданных, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

«Найдя в интернете всего одну компанию, которая занимается метеодронами, я решил разработать более бюджетный вариант», — пояснил Никита.

Разработка челябинского школьника обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными метеозондами и стационарными станциями. Квадрокоптер способен автономно подниматься на высоту до 10 км, длительное время работать на заданной высоте и передавать данные в реальном времени через радиоканал на низких частотах.

«Чем ниже частота, тем длиннее волна, а значит позволяет ей огибать препятствия и проникать сквозь них», — объяснил юный конструктор.

Особую значимость проекту придает его экономическая эффективность. Если зарубежные аналоги стоят 10-20 миллионов рублей, то себестоимость разработки Никиты составляет около 100 тысяч рублей. Устройство разрабатывалось по предложению челябинской компании.

«Дрон себя хорошо показал и нашел себе партнера, который его использует для предполетной проверки», — отметил школьник.

«Данный дрон измеряет температуру, влажность и скорость ветра на разных высотах», — рассказал корреспонденту 1obl.ru научный руководитель проекта Атлер Хужин, педагог «Кванториума».

Сейчас Никита работает над усовершенствованием системы — разрабатывает навигацию без GPS на основе инерциальной системы с коррекцией через искусственный интеллект.

Выход в финал подтвердил перспективность разработки.

«Для меня это означает, что все мои старания не зря», — поделился финалист.

Финальная защита проектов состоится 14 ноября.