Школьник из Чебаркуля написал одно из ста лучших сочинений в России

Он стал победителем Всероссийского конкурса.

Школьник из Чебаркуля стал одним из победителей Всероссийского конкурса сочинений — 2020. Работа под названием «Не закрывайте в детство дверь» девятиклассника Михаила Шаимова из МБОУ «СОШ № 7» стала одной из ста, что оценило жюри.

«Хотим отметить, что такие высокие достижения не первые в копилке Михаила. В прошлом году он также становился победителем Всероссийского конкурса сочинений — 2019. Кроме того, в 2020 году чебаркульский школьник стал финалистом Всероссийского конкурса сочинений „Без срока давности“. Жюри отметило оригинальность авторского замысла, глубину раскрытия темы, богатство и выразительность речи, а также широкую эрудицию участника конкурса, продемонстрировавшего знание исторического и культурного контекста», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального министерства образования.

До 13 ноября жюри конкурса объявит пять абсолютных победителей из 59 субъектов России. Награждение состоится в онлайн-формате.