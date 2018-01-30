/ Прокуратура выявила нарушения в сосновской школе после нападения подростка с ножом на сверстников

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Общеобразовательная школа в Сосновском районе подверглась суровой проверке после поножовщины, учиненной одним из воспитанников. Прокуратурой региона внесено представление об устранении причин кровавого инцидента министру образования. Расследование уголовного дела после поножовщины продолжается.

В ходе выездной проверки был вскрыт ряд серьезных нарушений со стороны как руководства образовательного учреждения, так и системы профилактики в районе. В связи с этим приняты профилактические меры и поставлен вопрос об ответственности должностных лиц. Надеемся на адекватную реакцию на наши меры реагирования. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель прокурора Челябинской области Андрей Потапов.

Напомним, конфликт в Сосновском районе произошел 17 января, через 2 дня после пермской трагедии. В приволжском городе пострадали 15 человек, в Челябинской области — один школьник. Его увезли в больницу с ножевым ранением. Оно было не проникающим, врачи оказали помощь подростку и отправили домой. В то же время в школу приехала полиция, прокуратура и следователи. Ученик 9 класса, принесший в школу нож, задержан. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

После волны школьных нападений в Пермском крае, Бурятии и Челябинской области правоохранители озаботились безопасностью школьников. В учебных заведениях есть охрана, однако сами школьники мало осведомлены о серьезности своих действий и следующим за ними наказании.

