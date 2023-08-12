Школа вождения электросамокатов стартовала в Челябинске

Рассказываем, где и когда проходит обучение

В эти выходные, 12 и 13 августа, в Челябинске организовали школу вождения электросамокатов. Все желающие могут узнать о правилах управления самокатом и закрепить полученные знания тестовой поездкой. Подробности рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Школа работает с 10:00 до 20:00 на площади Революции. Курс обучения занимает не более 15 минут. За это время желающим расскажут о том, как устроен электросамокат и как на нем передвигаться, чтобы не провоцировать возникновение ДТП и не доставлять дискомфорт другим участникам дорожного движения. Затем будет проведена тестовая поездка по специально обустроенной территории с имитацией городского движения.

Обучение проведут сотрудники компании Whoosh, а инспекторы ГИБДД напомнят водителям электросамокатов Правила дорожного движения.

Предварительная регистрация или запись не требуются.