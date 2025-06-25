Школа скорочтения из Златоуста попала на пятую строчку рейтинга Forbes‑2025

Она стала одним из самых выгодных и быстрорастущих бизнесов

«Школа скорочтения IQ 007», основанная в Златоусте, заняла почетное пятое место в рейтинге самых выгодных и быстрорастущих франшиз Forbes-2025 в категории бизнеса стоимостью до 2 миллионов рублей, сообщает радио BFM74.

Франшиза «Школа скорочтения» была запущена в 2013 году, а сама компания — в 2009‑м в Златоусте. Ее владельцы — южноуральские предприниматели Вадим Хабиров и Данил Костромин. Изначально бизнес был ориентирован на взрослую аудиторию, но после акцент сменился на детей. Вместе с этим появились новые дисциплины: каллиграфия, английский, тренировка памяти и интеллекта. Годовая выручка компании достигает 22 миллионов рублей, а средний срок окупаемости — всего 8 месяцев. Успех проекта объясняется не только эффективной бизнес-моделью, но и адаптацией к рынку.

«С 2013 года начала развиваться школа по франшизе, мы на себя забрали обязательства: учебно-методическую литературу и подготовку кадров. Но позже начали закладывать в модели маркетинг, продажи; обучать наших руководителей франшизы, как вести бизнес, управлять и формировать команды», — рассказал предприниматель Вадим Хабиров.

На данный момент насчитывается более пятисот филиалов «Школы скорочтения».

Отметим, рейтинг составлен на основе данных порталов по франчайзингу, экспертных оценок и информации Forbes. Франшизы оценивались по пяти ключевым критериям: годовая выручка одной точки, коэффициент доходности или убыточности, срок окупаемости, рентабельность и темпы роста партнерской сети за год.

Автор: Елизавета Михно