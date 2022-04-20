Шествие «Бессмертного полка» в Челябинске пройдет по традиционному маршруту

Мероприятие стартует через час после окончания местного парада Победы

В Челябинск возвращается очный формат акции «Бессмертный полк». Организаторы шествия рассчитывают, что масштаб мероприятия 9 мая не уступит доковидным временам, сообщил Первому областному информагентству координатор регионального отделения «Полка» Игорь Белехов.



Как сообщил корреспонденту Первого областного информагентства Игорь Белехов, шествие «Бессмертного полка», как и в допандемийные годы, стартует от площади ЮУрГУ. Участники с портретами своих родственников — защитников Родины дойдут до площади Революции, свернут на улицу Цвиллинга. Финальной точкой станет Вечный огонь на Аллее Славы.





«К сожалению, пока не определено точно время старта шествия. Но оно точно начнется не раньше, чем через час-полтора после торжественного построения на площади Революции. Надо дать время зрителям челябинского парада Победы дойти до ЮУрГУ», — уточнил координатор «Бессмертного полка».

Напомним, «Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной с фотографиями своих близких и родных — участников войны. В Челябинске в последний раз шествие 9 мая проходило в 2019 году, тогда почтить память героев войны собрались около 80 тысяч человек.

«Шествие „Бессмертного полка“ — это, прежде всего, мероприятие, посвященное солдатам Великой Отечественной войны. Но, конечно, никто не прогонит из колонны людей, желающих почтить память своих родных и близких, павших после 1945 года — в локальных войнах СССР, в конфликтах на границе Российской Федерации, в Афганистане, Чечне, Грузии, Сирии, Украине. У нас единственное условие: не формировать собственные колонны, идти в общем потоке», — рассказал Игорь Белехов.