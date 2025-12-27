Шестивагонный поезд запустят между Челябинском и Курганом с 1 января

Ранее между городами курсировал состав из четырех вагонов

С 1 января 2026 года по маршруту Челябинск — Курган запустят шестивагонный поезд инновационной серии ЭП2Д. Он заменит состав из четырех вагонов, сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В новой электричке установлена система климат-контроля с обеззараживанием воздуха, есть розетки для подзарядки гаджетов и площадки для размещения крупногабаритного багажа. Туалеты находятся в головных вагонах.

Новый поезд вместит 586 пассажиров. С комфортом смогут доехать до места назначения и маломобильные путешественники.

Напомним, из Челябинска поезд № 6206/7334 отправляется в 08:45. Со станции Курган-Пригород состав отправляется в 14:28.

В новогодние праздники электрички в Челябинской области будут следовать по измененному расписанию. А с 2 января в билетах начнут указывать новые названия 18 остановок.