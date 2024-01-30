Шестилетний мальчик, которого придушило шарфом на горнолыжном курорте под Миассом, выписали из Челябинской областной детской клинической больницы. Об этом ИА «Первое областное» сообщили непосредственно в клинике.
«После стабилизации состояния в реанимации ребенка перевели в отделение пульмонологии, где он получал восстанавливающую терапию. Лечение уже закончено, мальчика выписали домой под наблюдение медиков по месту жительства. Ребенок чувствует себя хорошо, он не нуждается в какой-то специальной реабилитации. У детей большие компенсаторные способности, поэтому я думаю, что через какое-то время малыш забудет о том, что с ним произошло», — заявил ИА «Первое областное» заместитель главного врача ЧОДКБ по стратегическому развитию Дмитрий Руденок.
Напомним, несчастный случай произошел 12 января на горнолыжном курорте «Солнечная долина» под Миассом. Шарф шестилетнего малыша зажевало в механизм подъемника. Какое-то время ребенок не дышал, но его удалось привести в чувство. Сначала паренька лечили в больнице Миасса, а потом перевезли в детскую областную больницу. Большую часть нахождения в клинике мальчик провел в реанимации, в медикаментозной коме.