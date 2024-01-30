В ЧОДКБ рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего на горнолыжном курорте под Миассом

Малыша уже отпустили под наблюдение докторов по месту жительства

Шестилетний мальчик, которого придушило шарфом на горнолыжном курорте под Миассом, выписали из Челябинской областной детской клинической больницы. Об этом ИА «Первое областное» сообщили непосредственно в клинике.

«После стабилизации состояния в реанимации ребенка перевели в отделение пульмонологии, где он получал восстанавливающую терапию. Лечение уже закончено, мальчика выписали домой под наблюдение медиков по месту жительства. Ребенок чувствует себя хорошо, он не нуждается в какой-то специальной реабилитации. У детей большие компенсаторные способности, поэтому я думаю, что через какое-то время малыш забудет о том, что с ним произошло», — заявил ИА «Первое областное» заместитель главного врача ЧОДКБ по стратегическому развитию Дмитрий Руденок.

Напомним, несчастный случай произошел 12 января на горнолыжном курорте «Солнечная долина» под Миассом. Шарф шестилетнего малыша зажевало в механизм подъемника. Какое-то время ребенок не дышал, но его удалось привести в чувство. Сначала паренька лечили в больнице Миасса, а потом перевезли в детскую областную больницу. Большую часть нахождения в клинике мальчик провел в реанимации, в медикаментозной коме.