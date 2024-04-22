Шестидневная рабочая неделя стартовала в России

За ней последуют длинные первомайские выходные

До длинных майских праздников осталось совсем немного. Но перед продолжительным отдыхом придется хорошенько потрудиться: эта рабочая неделя, согласно производственному календарю, будет шестидневной. Зато после Первомая работать придется всего два дня. Рассказываем о предстоящих праздничных днях подробнее.

Длинные выходные начнутся с воскресенья, 28 апреля, и продлятся до среды, 1 мая, включительно. После Праздника Весны и Труда работать придется всего два дня — в четверг и пятницу, 2 и 3 мая.

В связи с Днем Победы отдыхать россияне будут также четыре дня: с 9 по 12 мая включительно. 8 мая, среда, будет сокращенным рабочим днем.



