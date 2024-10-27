Шестидневная рабочая неделя ожидает южноуральцев в конце октября

Объясняем, что и как

Предстоящая рабочая неделя в Челябинской области и по всей России будет шестидневной. Рабочими будут дни с 28 октября по 2 ноября включительно. Затем последуют два выходных, в том числе праздничный в честь Дня народного единства. Рассказываем, почему так вышло.

Традиционно 4 ноября в России отмечается День народного единства. Это праздничный выходной день, который в этом году выпадает на понедельник. Тогда почему страна будет отдыхать не три дня подряд, включая субботу и воскресенье, а всего два, спросите вы. А вот почему: выходной субботу, 2 ноября, перенесли на 30 апреля 2024 года, чтобы у россиян были длинные первомайские праздники. Таким образом, за субботу мы уже отдохнули.

Приятный бонус: рабочий день в субботу будет сокращен на один час. А рабочая неделя после Дня народного единства будет четырехдневной и продлится с 5 по 8 ноября.