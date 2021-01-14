Шестерым жителям Челябинской области вынесут приговор за многомиллионную кражу нефти

Путем самовольного подключения они похитили более 77 тонн топлива

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении шести местных жителей. Они обвиняются в самовольном подключении к нефтепроводам и краже нефти на сумму более трех миллионов рублей.

«В течение 2019—2020 года обвиняемые через незаконные врезки в магистральном нефтепроводе Уфа — Петропавловск похитили более 77 тонн нефти на сумму более трех миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Имущество обвиняемых арестовали, уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения.