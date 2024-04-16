Известный южноуральский зоозащитник и руководитель Фонда «Спаси меня» Карен Даллакян удостоен почетного звания «Рыцарь леса». В рамках XVII Межрегионального конкурса «Рыцарь леса — 2024» отмечены также работники национального парка «Таганай» Ольга Спискулова и Алексей Лопаткин, волонтер из Магнитогорска Евгений Бочкарев, который много лет занимается фотосъемками живой природы и на общественных началах помогает инспекторам охотнадзора.
Кроме того, высокую оценку работы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов региона получили представители министерства экологии Челябинской области. Дипломом в номинации «Охотинспекторы и работники управлений (отделов) по охране и контролю за использованием объектов животного мира, работники МВД и других органов государственной власти, занимающиеся охраной диких животных и среды их обитания по долгу службы» награждены Андрей Питовин и Василий Лебедев.
«Мы поделились с коллегами нашим опытом в решении вопросов по осуществлению охотничьего надзора, борьбе с браконьерством и проведению биотехнических работ, способствующих поддержанию и увеличению численности животного мира», — отметил Андрей Питовин.
Напомним, организатором конкурса выступает Фонд защиты диких животных памяти Олега Зиганшина совместно с Уфимским федеральным исследовательским центром РАН и Башкирским отделением Русского географического общества.
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