Шестеро челябинских школьников стали призерами открытой олимпиады по программированию

Честь Южного Урала представляли ученики физико-математического лицея № 31

«Ребята из челябинского физико-математического лицея № 31 выступали на олимпиаде по программированию представительной командой из 22 человек. Победителями и призерами в результате стали шестеро из них»,

— рассказали в пресс-службе Минобра Челябинской области.

Шестеро учеников физико-математического лицея № 31 Челябинска стали призерами открытой международной олимпиады по программированию. По итогам состязаний Данил Клищ и Иван Добрынин заняли первое место, Владислав Лукачик и Владимир Аверенков — второе, а Павел Ральников и Никита Зибницкий удостоены дипломов третьей степени. Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в пресс-службе областного министерства образования и науки.Финал олимпиады проходил в компании «1C», на региональных площадках, а также в дистанционном формате. В ней принял участие 421 школьник из Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана и России. Дипломы первой степени получили участники, набравшие не менее 551 балла, второй — от 549 до 515, третьей — от 513 до 475.Открытую олимпиаду по программированию проводят с 2002 года. Она, по данным Минобра, не уступает заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по информатике по сложности задач и уровню участников. Победители и призеры финала могут получить льготы при поступлении в вузы.