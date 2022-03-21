Шестеро учеников физико-математического лицея № 31 Челябинска стали призерами открытой международной олимпиады по программированию. По итогам состязаний Данил Клищ и Иван Добрынин заняли первое место, Владислав Лукачик и Владимир Аверенков — второе, а Павел Ральников и Никита Зибницкий удостоены дипломов третьей степени. Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в пресс-службе областного министерства образования и науки.
«Ребята из челябинского физико-математического лицея № 31 выступали на олимпиаде по программированию представительной командой из 22 человек. Победителями и призерами в результате стали шестеро из них», — рассказали в пресс-службе Минобра Челябинской области.
Финал олимпиады проходил в компании «1C», на региональных площадках, а также в дистанционном формате. В ней принял участие 421 школьник из Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана и России. Дипломы первой степени получили участники, набравшие не менее 551 балла, второй — от 549 до 515, третьей — от 513 до 475.
Открытую олимпиаду по программированию проводят с 2002 года. Она, по данным Минобра, не уступает заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по информатике по сложности задач и уровню участников. Победители и призеры финала могут получить льготы при поступлении в вузы.
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