Шесть жителей Челябинской области победили в конкурсе «Команда Урала. Реформация»

Его проводят по инициативе Владимира Якушева

В УрФО определились победители конкурса управленческого кадрового резерва «Команда Урала. Реформация». Имена 15 финалистов назвали в аппарате полномочного представителя президента в УрФО, конкурс проводился по инициативе Владимира Якушева.

Среди победителей шесть жителей Челябинской области, три представителя Свердловской области, по два жителя Тюменской области и Ямала, по одному человеку от Югры и Курганской области.

«В этом году активное участие принимали представители малого и среднего бизнеса. Молодые управленцы доказали, что в Уральском федеральном округе живет очень инициативная молодежь, которая полна идей и готова работать для улучшения жизни на территориях. Впереди у победителей шесть очных модулей, где они смогут узнать специфику каждого региона УрФО», — поздравил Владимир Якушев.

На конкурс «Команда Урала» заявились более 1,2 тысячи человек. За три месяца они прошли тестирование, дистанционное обучение и социальные треки. Теперь южноуральцам-победителям — Александру Бычкову, Максиму Енгисаеву, Дмитрию Казакову, Юрию Королю, Михаилу Махмутову и Никите Эйсмонту — предстоит обучение по программе «Эффективный менеджмент в публичном пространстве». Победителей ждут встречи с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым, губернаторами регионов, опытными управленцами, бизнесменами, общественниками.