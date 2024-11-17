Шесть тысяч писем получили психологи на «Почту доверия» от южноуральских подростков за полгода

На все вопросы были даны ответы

Сегодня, 17 ноября, в Южно-Уральском государственном педагогическом университете во второй раз проходит областной форум «Академия Доверия». На мероприятие приехали 100 подростков, 100 родителей, 100 педагогов и 50 психологов, которые на протяжении полугода отвечали на вопросы школьников в рамках проекта «Почта доверия». Сегодня на площадках форума специалисты продолжают отвечать на вопросы, которые волнуют ребят, а также проводят лекции на важные темы, передает ИА «Первое областное».

На открытии форума выступила основатель Фонда 2020, общественный деятель Ирина Текслер. По ее словам, запущенная в прошлом году «Почта доверия» оказалась мотором для огромной работы с психологическим состоянием школьников. В этом году всего за шесть месяцев от ребят поступило более шести тысяч вопросов. И на каждый из них они получили ответ.







«Что такое кризисы? Что такое подростки? Кто эти странные люди? Мы забываем, что тоже были подростками, сталкивались с кризисами, и нам иногда кажется, что все это так несущественно и должно проходить само. Но здесь мы собираемся и понимаем, насколько важные вопросы волнуют наших детей. Психологическая, морально-нравственная устойчивость в эти школьные годы очень важна для хорошего, доброго климата. И мы будем сегодня делиться с вами лучшими региональными и федеральными практиками, чтобы понять, как взаимодействовать и избегать острых углов и кризисов»,— сказала Ирина Текслер.

Программа форума в этом году действительно насыщенная. Ребят, их родителей и педагогов ждут встречи с психологами, которые расскажут о том, как решать конфликтные ситуации, каковы причины проблемного поведения ребенка, и о многом другом.