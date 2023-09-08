Шесть «Точек роста» открыли в школах Челябинской области в сентябре

Современные учебные центры созданы в сельских школах

В школах Челябинской области этой осенью открыли новые «Точки роста». Это классы, которые оснащены современным оборудованием и помогают ребятам получить новые, востребованные временем, навыки, сообщает пресс-служба регионального Минобра.

«В первую половину дня на базе „Точек роста“ проводятся уроки физики, биологии, химии, информатики, а после обеда — программы дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, а также социокультурные мероприятия», — замечают в пресс-службе.

Новые центры открыты:

— в школе № 1 города Юрюзань;

— в школе № 17 имени Героя Советского Союза Землянова в Карталинском районе;

— в школе поселка Муслюмово Кунашакского района;

— в школе № 26 поселка Кропачево Ашинского района;

— в школе № 15 села Демарино Пластовского района;

— и в Яснополянской школе Троицкого района.

Заниматься здесь смогут не только школьники из этих сел, но и ребята, проживающие в соседних населенных пунктах. Открывать «Точки роста» на Южном Урале начали в 2020 году. Вместе с новыми в целом по области их теперь 50.

Ранее Минобр области назвал школы, где этой осенью открыли инженерные классы.