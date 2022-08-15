Шесть способов семьям с детьми получить господдержку на покупку жилья

Разбираемся, как можно получить деньги из бюджета или сэкономить на процентах по ипотеке

В России есть программы, которые позволяют семье с детьми получить господдержку на покупку жилья: деньги из бюджета или экономию на процентах по ипотеке. ИА «Первое областное» с помощью информации портала «Госуслуги» подготовило подборку из шести эффективных способов получить господдержку.

Способ № 1 — льготная ипотека до 7%. Выдается только на новостройки или строительство дома семьям с детьми, рожденными до 2018 года. Первоначальный взнос — от 15%, можно использовать маткапитал. Максимальная сумма кредита в Челябинской области — 6 миллионов (12 миллионов в Москве и Санкт-Петербурге). Лимит можно увеличить за счет сочетания льготной и рыночной ставки.

Максимальный срок, на который можно взять ипотеку, условиями программы не установлен. Но обычно это не более 30 лет. Договор можно заключить до 31 декабря 2022 года.

Способ № 2 — семейная ипотека до 6%. Подойдет для семей, в которых хотя бы один ребенок родился с 2018 года. Но если у ребенка есть инвалидность, то год рождения не имеет значения. Деньги можно потратить только на новостройку или строительство собственного дома. Первоначальный взнос — от 15%. Максимальная сумма кредита — 6 миллионов. При покупке одного объекта можно сочетать льготную и рыночную ставку.

Этот способ подойдет для рефинансирования — оформления нового кредита для погашения уже имеющегося.

Способ № 3 — ИТ-ипотека до 5%. Вариант для работников аккредитованных Минцифры ИТ-компаний. Но зарплата у берущего ипотеку должна быть не меньше 150 тысяч рублей, если он живет в городе-миллионнике, либо не меньше 100 тысяч для жителей других населенных пунктов. Кредит можно взять на покупку новостройки или строительство дома.

Первоначальный взнос — от 15%. Максимальная сумма — 9 миллионов. Использовать ИТ-ипотеку можно только один раз.

На «Госуслугах» есть сервис, который проверяет, подходит ли работодатель под необходимые условия. Нужно указать название или ИНН компании. Сервис проверит соответствие по реестрам Минцифры и ФНС.

Способ № 4 — материнский капитал. С 2020 года маткапитал можно получить даже на первого ребенка, с 2021-го сертификат оформляется без заявления, а с 2022-го размер индексируется по фактической инфляции.

Выплаты можно использовать как первоначальный взнос по ипотеке, на погашение долга и процентов или покупку жилья без кредита, а также на строительство и реконструкцию частного дома. Максимальная сумма — 639 тысяч рублей.

Способ № 5 — погашение ипотеки для многодетных семей. До 1 июля 2024 года можно использовать при рождении третьего или последующего ребенка (если ребенок родился с 1 января 2019 по 31 декабря 2023 года) для оплаты долга и процентов по имеющемуся кредиту на покупку жилья или строительство дома.

Сумма — до 450 тысяч рублей. Можно использовать дополнительно к маткапиталу и льготной ставке.

Способ № 6 — выплата для молодой семьи. Подходит для супругов не старше 35 лет — с детьми или без. Также может воспользоваться одинокий родитель не старше 35 лет с ребенком. Можно купить готовое жилье или квартиру в новостройке, но только при нуждаемости в жилье.

Сумма выплаты зависит от количества членов семьи, наличия детей, региона проживания и установленных нормативов. Если нет детей — 30% от расчетной стоимости жилья. Если есть дети — 35%. Расчетная площадь квартиры для семьи из двух человек — 42 кв. м. Для семьи из трех и более человек — по 18 кв. м на каждого.

Нужно встать на учет, дождаться финансирования, получить свидетельство и предъявить его для оплаты в банке.