Шесть способов отличить натуральную кожу от искусственной

Быть экспертом для этого необязательно

Осень и зима — время обновить свой гардероб и подготовиться к холодам. Некоторые южноуральцы отдают предпочтение вещам из натуральной кожи. Цены на такие изделия, как правило, немаленькие, а некоторые продавцы хитрят, выдавая искусственную кожу за натуральную. Как проверить, из чего на самом деле сделана вещь, рассказали эксперты портала «Легкая промышленность России».

Первым делом необходимо внимательно осмотреть изделие. Натуральная кожа имеет уникальную структуру с порами и неровностями, это отличает ее от искусственной кожи, где орнамент, как правило, повторяется.

Затем согните материал или скрутите небольшую область. На натуральной коже образовавшиеся заломы с легкостью разгладятся после разгибания, тогда как на искусственной следы складок останутся на довольно продолжительное время.

Определить, из чего сделана вещь, можно также по срезу. Если края изделия не обработаны и имеют мелкие волокна или слои, то, скорее всего, это натуральная кожа. У вещей из искусственной кожи срез всегда гладкий или запаянный.

Понюхайте изделие. Натуральная кожа обладает характерным приятным ароматом, который практически невозможно подделать. Если в нос ударяет химический запах — значит, перед вами искусственная кожа.

Подержите вещь или какую-то ее часть в ладони. Если это натуральная кожа, то она переймет тепло. Искусственная же останется прохладной.

А еще можно капнуть на изделие воду. С искусственной капля быстро стечет, а натуральная вберет ее в себя.

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