Шесть случаев заражения корью выявили в Челябинской области с начала года

Как защититься от вируса

С начала 2023 года в Челябинской области зарегистрировано шесть случаев заболевания корью — острым вирусным заболеванием. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону отметили, что осложнение эпидемиологической ситуации по кори отмечается в ряде регионов России и странах ближнего зарубежья. Защитить от вируса поможет прививка.

«Любое инфекционное заболевание легче предотвратить, чем вылечить. В настоящее время самым эффективным способом обезопасить себя и своих близких от болезни, которая может унести жизнь или надолго ухудшить состояние здоровья, является вакцинация»,— напомнили в ведомстве.

В пресс-службе регионального Минздрава уточнили, что проявляется корь в виде кашля, насморка, конъюнктивита, повышения температуры, а также появления сыпи и пигментации. Инкубационный период составляет 21 день. Передается болезнь воздушно-капельным путем, а ее источником является больной, выделяющий вирус с последних 1 — 2 суток инкубационного периода, в начале заболевания за 3 — 4 дня до появления сыпи и в первые 4 дня высыпаний.

Также в ведомстве напомнили, что иммунизация проводится детям в возрасте 12 месяцев и шести лет. Взрослым до 35 лет необходимо привиться, если они не болели корью и не были привиты. До 55 лет привиться следует тем, кто находится в зоне риска.