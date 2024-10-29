Шесть школьников из Челябинской области выиграли по 1 млн рублей на образование

Все они стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена»

В «Артеке» объявлены победители и призеры всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8—10 классов. В числе отличившихся есть ребята из Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального Минобра.

Южный Урал в финале конкурса представляли 47 школьников — 13 человек стали победителями и призерами. Шестеро из них (одиннадцатиклассники) получат по одному миллиону рублей на саморазвитие и образование, еще семеро (ученики восьмых — девятых классов) — по 200 тысяч рублей.

«„Большая перемена“ — это конкурс, где каждый школьник может проявить себя, свои таланты и найти единомышленников со всей страны. Радует, что ребята делятся своими инициативами, реализуют социально значимые проекты и активно подключаются к развитию не только региона, но и всей страны», — говорит председатель Совета регионального отделения Движения Первых Челябинской области Светлана Буравова.

Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса, получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Педагоги-наставники призеров — по 50 тысяч рублей.