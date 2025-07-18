Шесть семей Челябинской области стали лауреатами регионального конкурса

Теперь они представят регион на федеральном уровне

В Челябинской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». Победителями стали шесть семей из разных уголков региона: Снежинского и Челябинского городских округов, а также Ашинского, Кизильского, Красноармейского и Нагайбакского муниципальных районов. Они представят Челябинскую область на федеральном этапе конкурса, сообщает региональный Минсоц.

Конкурс, проводимый в десятый раз, становится все популярнее. В этом году он проходил по шести номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций», «Золотая семья» и новая номинация — «Семья защитника Отечества», приуроченная к Году защитника Отечества.

На региональном этапе семьи оценивал оргкомитет, в состав которого вошли представители министерства социальных отношений, министерства образования и науки, министерства культуры, главного управления молодежной политики, общественной палаты, социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Поддержка института семьи, материнства и детства — важнейшая общенациональная задача, требующая солидарных усилий представителей всех уровней власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации. В этом конкурсе нет проигравших. На собственном примере семьи-конкурсанты популяризируют настоящие ценности — любовь, взаимное уважение, воспитание детей на основе традиций, умение вместе преодолевать любые трудности», — отметила министр социальных отношений Наталья Лугачева.

Отметим, что в 2025 году была введена новая номинация, посвященная Году защитника Отечества. Здесь победу одержала семья Сурковых из Снежинска. Будущие супруги, Лала и Александр, познакомились в Центре помощи детям в 2018 году, когда Снежинское отделение «Боевого братства» взяло шефство над учреждением. Лала работала старшим воспитателем, а Александр проводил спортивные занятия. Постепенно их общение переросло в нечто большее, и они сыграли свадьбу. Сегодня у них уже есть 5-летняя дочь Лиза, она любит гулять и рисовать, но больше всего ей нравится проводить время с родителями.





Жизнь семейства тесно связана со специальной военной операцией. Александр — профессиональный военный, с 2022 года выполняет боевые задачи в зоне спецоперации на территориях Херсонской и Запорожской областей. Лала — руководитель муниципального штаба Комитета семей воинов Отечества Челябинской области в городе Снежинске. Помимо этого, супруги разработали мастер-классы по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и тактической медицине, а в 2025 году выиграли грант губернатора Челябинской области на реализацию проекта по профилактике девиантного поведения подростков «Формула БПЛА».