Челябинское реготделение «Движения Первых» подвело итоги первого года работы

В ходе мероприятия наградили активистов и волонтеров, а также решили, куда будут расти дальше

Челябинское реготделение «Движения Первых» ярко завершило первый год своей работы. Финальное мероприятие под названием «Сказке быть!» собрало более 500 школьников, студентов и наставников со всех уголков Южного Урала, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Собравшихся приветствовала общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив «2020» Ирина Текслер.





«Этот год был временем становления организации, но таким насыщенным! За эти месяцы у нас с вами состоялось столько встреч и событий, что даже не верится, что вам всего лишь год. Я уже не могу и представить, что раньше движения не было. Я очень благодарна президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который поддержал эту инициативу школьников, дал такой мощный импульс, чтобы появилась большая общественная государственная организация. Только у нас, в Челябинской области, под флагом „Движения Первых“ объединяется 112 тысяч ребят, с вами работают 18 тысяч наставников — и им сегодня отдельные аплодисменты. Я благодарю за вашу активность, за вашу деятельность, а также за то, что реготделение „Движения Первых“ находится в топ-10 во всей Российской Федерации. Вы задали высокую планку, и теперь нужно ее держать, вести за собой других людей», — сказала, в частности, Ирина Текслер.

Она добавила, что «Движение Первых» в регионе активно поддерживает губернатор, что его участники могут рассчитывать на помощь муниципальных ведомств, министерств — образования, культуры, спорта.

«Для вас все дороги открыты, все инициативы будут поддержаны, вам будут помогать все учреждения, а это очень большой ресурс — пользуйтесь им. Такого не было никогда. В добрый путь — и чтобы следующий год стал еще ярче и масштабней», — напутствовала собравшихся первая леди региона.

Ирина Текслер отдельно поблагодарила — за энтузиазм и неравнодушие — руководителя совета реготделения движения Светлану Буравову, которая стала одним из инициаторов объединения детей на Южном Урале.





Также состоялась церемония награждения: чествовали победителей конкурса «Юный глава»,





победителей комплекса мероприятий по развитию волонтерства и добровольчества в Челябинской области и регионального проекта «Здоровье первых», социальных партнеров — всех тех, кто верит в силу и потенциал молодежи и кто на протяжении всего года шел с ребятами рука об руку.

Со сцены звучали слова благодарности в адрес министерства образования, управления молодежной политики, ГУ МЧС по Челябинской области, в адрес уполномоченного по правам ребенка и областного центра дополнительного образования детей, комитета по делам образования администрации Челябинска, полиции и многих других.





«Почетные гости, которые пришли разделить с нами этот праздник, — и это с их стороны не просто формальность, а свидетельство того, что „Движение Первых“ вызывает интерес и заслуживает поддержки, — они здесь, чтобы выразить свою признательность и восхищение тем, чего вы сумели достичь в течение этого года», — обратилась к детям и наставникам вдохновитель движения на Южном Урале Светлана Буравова.





Итоговое мероприятие проходило под названием «Сказке быть!», и гости погрузились в уютную атмосферу самого волшебного праздника, вместе с Маленьким Принцем и его верным другом Лисом путешествуя от планеты к планете. Их в этой системе координат оказалось шесть: Планета Добра и Справедливости, Планета Труда, Планета Семьи, Планета Мечты, Планета Исторической памяти и Планета Взаимопомощи. Шесть столпов, на которых строится работа в Челябинском реготделении движения.

«Ежедневно вы создаете свою сказку, каждый является автором своей жизни. И очень важно, чтобы вы жили по сердцу, следовали за мечтой и были готовы подставить плечо другу. Наша с вами общая сказка только начинается. В „Движении Первых“ мы постараемся вам помочь, сделать так, чтобы о вас узнали вся область и вся страна. И если вы этого хотите, то ваша сказка обязательно сбудется», — сказала Светлана Буравова.

Справка: в апреле 2022 года президент России Владимир Путин поддержал идею создания в стране добровольного, самоуправляемого общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Уже 14 июля 2022 года был подписан федеральный закон «О российском движении детей и молодежи», в соответствии с которым Наблюдательный совет движения возглавил глава государства.