Шесть остановок переименовали на железной дороге на участке Чурилово — Курган

Новые названия появятся в билетах уже с 12 ноября

Южно-Уральская железная дорога продолжает переименовывать остановочные пункты, которые ранее обозначались просто цифрой. Так, новые названия получили шесть остановок на участке от Чурилово до Кургана, а также шесть остановок и один обгонный пункт в Курганской области, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

С 12 ноября остановочные пункты на участке Чурилово — Курган получат следующие названия:

о.п. 2299 км — «Нива»;

о.п. 2315 км — «Рождественка»;

о.п. 2324 км — «Полянка»;

о.п. 2327 км — «Просторы»;

о.п. 2335 км — «Сычево Кетовское»;

о.п. 2347 км — «Поселок Путейский».

На участке Утяк — Петропавловск Курганской области переименовали следующие остановки:

18 км — «Кленовый»;

2425 км — «Кукушкино»;

2433 км — «Слободчики»;

2523 км — «Вишневка»;

2531 км — «Новоберезово»;

2541 км — «Станционная».

Остановочный пункт на 346-м км участка Курган — Колчедан будет называться «Малиновка».

Новые названия будут указывать в билетах с 12 ноября. Пассажиров просят быть внимательными.