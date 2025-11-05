Южно-Уральская железная дорога продолжает переименовывать остановочные пункты, которые ранее обозначались просто цифрой. Так, новые названия получили шесть остановок на участке от Чурилово до Кургана, а также шесть остановок и один обгонный пункт в Курганской области, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

С 12 ноября остановочные пункты на участке Чурилово — Курган получат следующие названия:

  • о.п. 2299 км — «Нива»; 
  • о.п. 2315 км — «Рождественка»; 
  • о.п. 2324 км — «Полянка»; 
  • о.п. 2327 км — «Просторы»; 
  • о.п. 2335 км — «Сычево Кетовское»; 
  • о.п. 2347 км — «Поселок Путейский».

На участке Утяк — Петропавловск Курганской области переименовали следующие остановки:

  • 18 км — «Кленовый»; 
  • 2425 км — «Кукушкино»; 
  • 2433 км — «Слободчики»; 
  • 2523 км — «Вишневка»; 
  • 2531 км — «Новоберезово»; 
  • 2541 км — «Станционная».

Остановочный пункт на 346-м км участка Курган — Колчедан будет называться «Малиновка».

Новые названия будут указывать в билетах с 12 ноября. Пассажиров просят быть внимательными.