Южно-Уральская железная дорога продолжает переименовывать остановочные пункты, которые ранее обозначались просто цифрой. Так, новые названия получили шесть остановок на участке от Чурилово до Кургана, а также шесть остановок и один обгонный пункт в Курганской области, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
С 12 ноября остановочные пункты на участке Чурилово — Курган получат следующие названия:
- о.п. 2299 км — «Нива»;
- о.п. 2315 км — «Рождественка»;
- о.п. 2324 км — «Полянка»;
- о.п. 2327 км — «Просторы»;
- о.п. 2335 км — «Сычево Кетовское»;
- о.п. 2347 км — «Поселок Путейский».
На участке Утяк — Петропавловск Курганской области переименовали следующие остановки:
- 18 км — «Кленовый»;
- 2425 км — «Кукушкино»;
- 2433 км — «Слободчики»;
- 2523 км — «Вишневка»;
- 2531 км — «Новоберезово»;
- 2541 км — «Станционная».
Остановочный пункт на 346-м км участка Курган — Колчедан будет называться «Малиновка».
Новые названия будут указывать в билетах с 12 ноября. Пассажиров просят быть внимательными.