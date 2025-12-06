Шесть новогодних городков откроют в Магнитогорске

В этом году светящихся фигур будет больше, чем ледяных

Магнитогорск вовсю преображается к новогодним праздникам. В сквере Металлургов, например, уже установили светодиодные фигуры — сказочный самолет, воздушный шар и другие. Вход в сквер украсила большая новогодняя ель. Красивые светящиеся фигуры установят и на других площадках. Их будет больше, чем ледяных, сообщили в мэрии.

«Магнитогорск учел опыт прошлых лет, когда наблюдалась аномально теплая погода, и принял решение в этом сезоне сократить количество ледяных фигур. Больше внимания будет уделено светодиодным композициям, которые станут ярким наполнением новогодних городков и будут радовать посетителей независимо от сюрпризов природы»,— рассказали в администрации.

Всего в этом году для горожан и гостей будут работать шесть новогодних городков. Там установят как новые светодиодные фигуры, так и те, которые радовали магнитогорцев в предыдущие годы.

Предприниматели тоже не остаются в стороне и украшают фасады, витрины и входные группы. Для некоторых праздничное оформление уже стало традицией.

Напомним, на прямой линии губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам городов подумать над альтернативой ледовым городкам из-за аномально теплой погоды и отсутствия снега.

В Челябинске, кстати, уже приступили к строительству ледового городка на площади Революции, несмотря на тепло. Работы должны завершить к 28 декабря. Напомним, в этом году он будет посвящен 290-летию города.