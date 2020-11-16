Шесть лет колонии получил челябинец за смертельное ДТП

В момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В суде Металлургического района Челябинска вынесли приговор местному жителю за совершенное дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла 14 декабря 2019 года на улице Северный Луч. Водитель автомобиля «Ниссан» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал с проезжей части и врезался в электроопору. В результате ДТП два пассажира серьезно пострадали, еще одна девушка-пассажир скончалась.

«Водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пункто «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения)», — прокомментировали ситуацию в пресс-центре областной прокуратуры.

Судом виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, а также лишение права управлять автомобилем на три года. Родственники погибшей девушки получили компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Пострадавшая пассажирка получила компенсацию в размере 380 тысяч рублей.