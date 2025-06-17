В Челябинске трамваи № 2, 3, 5, 7, 16 и 20 перестанут ходить на вокзал до 6 утра 23 июня. Их маршруты изменили из-за восстановительных работ на остановке «площадь Революции», передают в «ЧелябГЭТе».
На это время трамваи направят через:
- № 2 ЧЭМК — Кирова — Депо № 1 — Горького — ЧЭМК;
- № 3 ЧМК — Горького — Депо № 1 — Кирова — ЧМК;
- № 5 ЧЭМК — Горького — Депо № 1 — Кирова — ЧЭМК;
- № 7 ЧГРЭС — Труда — Карла Маркса — Депо № 1;
- № 16 Чичерина — Кирова — Депо № 1 — Горького — Чичерина;
- № 20 Депо № 2 — Кирова — Карла Маркса — ЧГРЭС.
Движение трамваев на вокзал закроют с 22 часов 17 июня.