Шесть арт‑шкафов украсили улицы Челябинска

Всего в рамках проекта «Город в красках» преобразили 30 конструкций

Еще шесть арт-шкафов украсили улицы Челябинска. В областной столице подошел к концу сезон проекта «Город в красках», сообщили в пресс-службе городской администрации.

С мая по ноябрь силами художников — учащихся и педагогов Детской художественной школы искусств им. Н. А. Аристова — было преображено 30 уличных конструкций.





Финальным аккордом проекта стало создание шести новых арт-шкафов в разных точках города. Яркие объекты появились на улице Цвиллинга рядом с мемориалом «Вечный огонь», на улице Пушкина, 64, на проспекте Ленина, 86, на пересечении проспекта Победы и улицы Кирова, а также на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что один из трансформаторов заклеили афишей концерта. После инцидента на объектах стали клеить предупреждения о запрете наклеивания рекламы.