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/ Шершневское водохранилище планируют очистить

Шершневское водохранилище планируют очистить

В регионе разрабатывают планы по уборке.
сегодня в 20:06
  |  Общество

Перечень мер по очистке Шершнёвского водохранилища направят в Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Об этом сегодня, 4 июня, сообщил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Уже составлен комплексный план. Это сделали специалисты Росприроднадзора, но и министерство экологии внесло свою лепту. Там будут мероприятия по Шершневскому водохранилищу, а для Шершней очень важно Аргазинское водохранилище. — пояснил Сергей Лихачев.

Глава ведомства добавил, что крайне важно уделить внимание очистке Аргазинского водохранилища, так как от его состояния напрямую зависит качество воды в Шершнях. Для этого уже дан старт строительству обводного канала — это только один из нескольких этапов. По словам Сергея Лихачева, так загрязнённость вод в Аргазях удастся снизить в 25 раз.

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