/ Варварский спил сосны экскаватором возмутил жителей южноуральского города

Дерево невпопад выросло рядом с теплосетями.

Накануне жителей города Миасс возмутил спил дерева с помощью машины с ковшом. Экскаватор расправился с сосной на глазах горожан в поселке Динамо. Происходящее сняли на камеру жители соседнего города. В администрации уже прояснили причины произошедшего.

В декабре 2017 года в МКУ «Управление по экологии и природопользования» с просьбой оформить порубочный билет на данное дерево обратился депутат по 19 избирательному округу. К письму он приложил обращение от жителей многоквартирного дома по улице Готвальда. Миасцы обращали внимание на то, что дерево находится на тепловых сетях и в непосредственной близости к ЛЭП. В итоге депутату был выдан порубочный билет на спил дерева, не на варварское уничтожение, а именно на спил. — рассказал сайту «Первый областной» главный эколог Миасса Петр Брусянин.

Отметим, что сейчас дальнейшие санкции для муниципального учреждения не называются.

