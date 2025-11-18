Шефы из Челябинской области обновили парк в Ясиноватой

Первую очередь преображенного парка Машиностроителей уже открыли, вторую запустят до Нового года

В Ясиноватой (Донецкая Народная Республика) открыли первую очередь парка Машиностроителей, который был преображен при поддержке Челябинской области в рамках шефского взаимодействия, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам замглавы Челябинской области Александра Лазарева, о восстановлении парка жители просили губернатора Алексея Текслера в ходе его визита в Ясиноватую.

«В результате сложилась эффективная кооперация: округ получил федеральные средства на парк, дополнительное финансирование по инициативе губернатора Алексея Леонидовича Текслера выделила Челябинская область. В итоге получился хороший парк», — отметил Александр Лазарев.

Он подчеркнул, что Алексей Текслер поставил задачу обеспечить возможность молодым и пожилым людям как можно скорее начать пользоваться новыми объектами, чтобы инфраструктура не «уходила в зиму» и не простаивала.





Именно поэтому в первую очередь были открыты игровые зоны и воркаут-площадка, площадка для выгула собак. Вторая очередь работ — еще идет монтаж скейт-парка — будет завершена до конца года.





Врио главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев поблагодарил Челябинскую область за активную помощь и поддержку подшефного региона.



