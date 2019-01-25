/ Щами столетней давности накормят челябинцев

Горожан приглашают на мастер-класс по приготовлению пищи начала 20 века.

Необычный мастер-класс предлагает посетить Челябинский государственный центр народного творчества 29 января. Мы многое знаем об истории нашей Родины и предков, но часто ли вы задаетесь вопросом, что ели наши прародители? Для того чтобы узнать, научиться готовить и попробовать то, что получилось, южноуральцам предлагают посетить мастер-класс «Традиционный семейный обед на Южном Урале. Начало 20 века».

На нем вы узнаете, почему щи называют серыми и отличаются ли они от наших привычных супов, как вкусно сварить ячменную кашу, и что такое яблочный взвар.

Семейный обед — это тоже уходящая в прошлое традиция. В современной спешке дети и родители редко пересекаются за общим столом, едят на ходу, перекусывают и разбегаются по своим делам. Поэтому очень важно хоть иногда собираться вместе за совместной трапезой. Тогда каждый из членов семьи может почувствовать свою значимость и в то же время общность со всеми. О традициях семейного обеда, и, конечно же, о его кулинарных аспектах пойдет речь на семинаре. — сообщает пресс-служба Челябинского государственного центра народного творчества.

Участие в мастер-классе платное, количество мест ограничено. Записаться на мастер-класс можно по телефону: 8−909−77−68−10.