Шаурму и шашлык без регистрации продавал бизнесмен в Челябинске

Каждое третье предприятие общественного питания в Челябинской области не зарегистрировано в информационных системах Россельхознадзора и не оформляет обязательные документы

Предпринимателю из Советского района Челябинска вынесли предостережение за нарушение ветеринарного законодательства. Проверку провели сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выяснилось, что бизнесмен торговал в палатках и киосках шаурмой, кебабом и шашлыком. При этом он не зарегистрирован в компоненте «Цербер» ФГИС «ВетИС» и не оформляет ветеринарные сопроводительные документы в компоненте «Меркурий» на продукцию животного происхождения, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Бизнесмену рекомендовали зарегистрироваться в системах и с чистой совестью и полным набором документов продолжать кормить челябинцев мясной продукцией.

Пункты общественного питания, где продается мясная, молочная и другая животноводческая продукция, управление начало контролировать в 2024 году. И обнаружилось, что в Челябинской области каждое третье предприятие общепита не зарегистрировалось в информационных системах Россельхознадзора и не оформляет обязательные электронные ветеринарные сопроводительные документы на продукцию. В 2025 году более 50 челябинских организаций и предпринимателей уже получили предостережения за такие нарушения.