Шатер Минсоца на фестивале «Большая семья» посетили свыше 77 тысяч южноуральцев

Жители Челябинской области подали 99 обращений, 50 из которых уже рассмотрены

Фестиваль «Большая семья» завершил свое масштабное путешествие по Челябинской области в этом году. В Минсоце подвели итоги трехмесячной работы. На площадке жители региона могли получить профессиональные консультации по социальным мерам поддержки, а также принять участие в различных активностях и мастер-классах.

«Площадка министерства стала центром притяжения для жителей области. Вся наша команда — специалисты министерства, консультанты Единого центра и фонда „Защитники Отечества“ — работала слаженно. Напомню, в своем послании Законодательному собранию губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил общую задачу и приоритетное направление работы для всех органов исполнительной власти и местного самоуправления — это поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. И неслучайно основными темами многих мастер-классов на нашей площадке фестиваля стали сохранение традиционных семейных ценностей, народное единство и любовь к Родине», — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

Всего в Минсоце приняли 99 обращений от жителей 21 муниципалитета: 50 из них были рассмотрены на месте, а остальные перенаправлены в соответствующие структуры для дальнейшего рассмотрения.

На фестивале 741 человек получил консультации по вопросам социальной поддержки, включая помощь для участников специальной военной операции. Сотрудники Единого центра поддержки и реабилитации взяли на дальнейшее сопровождение 50 семей. Также проводили арт-терапию, включающую создание мандал и выжигание по дереву, помогали восстановить эмоциональное состояние и наладить контакт между родителями и детьми.

Особенно популярными стали тематические мастер-классы. Специалисты управления социальной защиты проводили экспресс-диагностику уровня тревожности и организовывали патриотические мероприятия, такие как изготовление кисетов для солдат и написание им писем. Для детей были подготовлены игровые площадки с настольными играми и активностями, что способствовало наблюдению за коммуникацией в семейных группах.

Напомним, фестиваль «Челябинская область — большая семья» объездил 45 городов. Последней точкой в этом году стала областная столица. Весь день для челябинцев работали 11 палаток министерств и главных управлений региона. Жители могли как решить важные вопросы, так и принять участие в активностях и мастер-классах.