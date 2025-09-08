Фестиваль «Большая семья» завершил свое масштабное путешествие по Челябинской области в этом году. В Минсоце подвели итоги трехмесячной работы. На площадке жители региона могли получить профессиональные консультации по социальным мерам поддержки, а также принять участие в различных активностях и мастер-классах.
«Площадка министерства стала центром притяжения для жителей области. Вся наша команда — специалисты министерства, консультанты Единого центра и фонда „Защитники Отечества“ — работала слаженно. Напомню, в своем послании Законодательному собранию губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил общую задачу и приоритетное направление работы для всех органов исполнительной власти и местного самоуправления — это поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. И неслучайно основными темами многих мастер-классов на нашей площадке фестиваля стали сохранение традиционных семейных ценностей, народное единство и любовь к Родине», — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.
Всего в Минсоце приняли 99 обращений от жителей 21 муниципалитета: 50 из них были рассмотрены на месте, а остальные перенаправлены в соответствующие структуры для дальнейшего рассмотрения.
На фестивале 741 человек получил консультации по вопросам социальной поддержки, включая помощь для участников специальной военной операции. Сотрудники Единого центра поддержки и реабилитации взяли на дальнейшее сопровождение 50 семей. Также проводили арт-терапию, включающую создание мандал и выжигание по дереву, помогали восстановить эмоциональное состояние и наладить контакт между родителями и детьми.
Особенно популярными стали тематические мастер-классы. Специалисты управления социальной защиты проводили экспресс-диагностику уровня тревожности и организовывали патриотические мероприятия, такие как изготовление кисетов для солдат и написание им писем. Для детей были подготовлены игровые площадки с настольными играми и активностями, что способствовало наблюдению за коммуникацией в семейных группах.
Напомним, фестиваль «Челябинская область — большая семья» объездил 45 городов. Последней точкой в этом году стала областная столица. Весь день для челябинцев работали 11 палаток министерств и главных управлений региона. Жители могли как решить важные вопросы, так и принять участие в активностях и мастер-классах.