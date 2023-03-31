Шашлык за 15 тысяч. Какие штрафы грозят дачникам в новом пожароопасном сезоне

Разбираемся в правилах разведения костров

С 1 апреля на большей части Челябинской области официально начинается пожароопасный период. Одновременно, со сходом снега, активизируются садоводы и дачники: на участках пойдут субботники, пал прошлогодней листвы и первые шашлыки. Редакция ИА «Первое областное» решила напомнить южноуральцам о последних изменениях в правилах противопожарной безопасности, которые касаются владельцев загородной недвижимости. С одной стороны, требования стали мягче, а с другой — сулят огромные штрафы за пренебрежение ими.

Раньше владельцам усадеб и садовых участков разрешалось жарить шашлыки и сжигать мусор не ближе 50 метров от любых построек и только в специально оборудованных местах. Учитывая размеры большинства участков, норма была фактически невыполнимой. С 2023 года требования стали более реалистичными.

Так, минимальное расстояние от костра до ближайших построек сократилось до 15 метров. А мангал теперь и вовсе можно ставить в пяти метрах от дома или беседки. Но в радиусе двух метров от приспособления для жарки шашлыков не должно быть никаких горючих предметов.

Сжигать траву, листву и мусор теперь можно в 7,5 метрах от надворных построек, но только в емкости из негорючего материала объемом не более одного кубометра. Например, в бочке. Сжигать мусор открытым способом разрешается в яме глубиной хотя бы 30 сантиметров и диаметром не более метра в 15 шагах от дома.

Правила регламентируют и состав разрешенных к сжиганию отходов: скошенная трава, листья, ветки, пиломатериалы без краски и лака, бумага, картон и пищевые отходы. Все, что при горении может производить неприятный запах и загрязнять атмосферу, сжигать запрещено.

Кроме того, разводить костры и растапливать мангалы теперь можно только в безветренную погоду.

За несоблюдение новых норм предусмотрены серьезные штрафы. Они закреплены статьей 20.4 КоАП РФ об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. По ней за неправильный костер могут выписать предупреждение или штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. В условиях особого противопожарного режима взыскание увеличивается до 10-20 тыс. рублей. А если безответственность дачника привела к пожару с последствиями для чужого имущества или здоровья людей, размер штрафа составит 40-50 тыс. рублей.