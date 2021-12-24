ОТВ представляет свой новый фирменный календарь на 2022 год

Как получить его, читайте в нашем материале

Творческая группа медиахолдинга «Первый областной», частью которого является телеканал ОТВ, на протяжении нескольких месяцев создавала календарь, в основу которого легли шаржевые образы телеведущих, под девизом «Все краски жизни на ОТВ».

Каждый год ОТВ удивляет своих поклонников необычными фирменными календарями. Так, в 2020 году ведущие снялись в образах героев русских сказок. В 2021-м попробовали себя в «космической классике» (тогда персонажей известных картин поместили в «космические» условия).

В 2022-м идейный вдохновитель проекта Павел Михайлов решил погрузить коллег в самые узнаваемые сцены из современной жизни. Например, Первое сентября, когда не все радуются началу учебного года (так, в образе второгодника предстанет автор и ведущий программы «Юридическая мясорубка» Александр Лебедев), мартовский любовный треугольник с участием Вячеслава Куликова («О здоровье»), Ивана Лежнина («Время новостей») и Яны Торминой («Тик-толк»). Всего — 12 ярких эпизодов.

Все сцены с ведущими нарисовала художник Мария Акимова. Ей нравится работать в технике шарж. Получилось не просто иллюстрирование самых узнаваемых моментов каждого месяца года, но и возник необходимый иронический подтекст.

На обложках красочного календаря засветились и первые лица: генеральный директор медиахолдинга Олег Гербер — в своем привычном образе с говорящим взглядом «Высоко сижу — далеко гляжу», любопытный Дмитрий Моргулес (известный журналист и заместитель гендиректора холдинга), которому нужно знать, «что, где и когда происходит».





В мае обыграна тема, знакомая каждому россиянину: первые шашлыки и, конечно, посадка картофеля. Пока ответственный редактор отдела специальных проектов Наталья Старцева трудится на даче, ведущая программы «Наше утро» Марина Гез на соседнем участке вальяжно распивает коктейль на шезлонге.





Июньский разворот художница превращает в сцену, наполненную страстями на фоне русской бани. Здесь вы увидите ведущих программы «Время новостей» — ловелас Даниил Вычегжанин флиртует с Маргаритой Хижняк, не таясь от Юлии Макаровой.





А в декабре самая узнаваемая картина: обычная российская семья готовится к встрече Нового года. Ульяна Любимова, автор и ведущая программы «Весь спорт», в роли жены и матери, накрутив бигуди, в спешке нарезает салаты.





Спортивный комментатор Константин Устьянцев в костюме Деда Мороза, открыв бутылочку игристого, уже готовится встречать Новый год. А дети тем временем уже нашли подарки...

На протяжении года обладатели уникального календаря смогут любоваться горячей, не боящейся холода красоткой — автором и ведущей программы «Время новостей. Итоги» Анастасией Плотниковой, а также наблюдать за экстремальными прыжками на сноуборде ведущего программы «Наше утро» Дмитрия Солдатова. Любоваться впавшим в детство главным редактором газеты «Челябинский обзор» Матвеем Кондрашовым, а также восхищаться Светланой Налетовой, ведущей программы «Зеленая передача», которая в привычном для всех образе демонстрирует свои садовые успехи.

Хотите увидеть остальные образы, а также стать обладателем уникального красочного календаря? Тогда участвуйте в конкурсах! Каждое утро по будням подключайтесь к программе «Наше утро». Возможно, именно вы станете счастливым обладателем нового фирменного календаря телеканала ОТВ.