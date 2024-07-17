Шапка из бобра, чучело белки, поздравление из Африки: какие подарки предлагают в Челябинске

На сайтах объявлений нашлись неожиданные и странные варианты презентов

17 июля — день дарения подарков. Отличный повод порадовать любимого человека, хорошего друга, приятного коллегу или же самого себя. Вряд ли кто-то поспорит, что полезный подарок вызывает только радость. Хорошие презенты запоминаются надолго. Плохие, увы, тоже. Выбор подарка зачастую становится настоящей головной болью. На помощь приходят сайты объявлений. Правда, среди множества действительно симпатичных подарков редакция ИА «Первое областное» нашла и странные. Кстати, такие порталы многие используют и для продажи ненужных и бесполезных презентов.

День дарения подарков, конечно, не официальный праздник. Считается, что он появился в Польше в 1946 году. В послевоенное время там проводили гуманитарные акции помощи узникам немецких концлагерей, потерявшим все имущество. Постепенно такие мероприятия превратились в повод подарить хорошее настроение друзьям и родным, коллегам и соседям. В 1950-х годах день дарения подарков стал популярным по всему социалистическому лагерю, а с 1990-х этот праздник обрел мировую славу.

Челябинец Алексей предлагает в качестве подарка чучело сибирской белки. Неожиданно? Мы удивлены и озадачены.





«Просто идеальный подарок на любой праздник!»— утверждает продавец.

Наталья в объявлении считает идеальным подарком на любой случай съедобные букеты. Они могут быть из колбасы, раков, фруктов, овощей, ягод, сладостей, сухофруктов, орехов. Такие букеты довольно популярны, и принимаются с радостью — проверено на себе.





Ирина предлагает подарить свободным мужчинам «набор холостяка». Под стеклом собраны «жизненно важные товары»: ложка, чайный пакетик и кубик бульона. Достать все это следует в случае крайней необходимости. Правда, насколько этот набор поможет при той самой крайней необходимости, — продавец умалчивает.





Интересным подарком может быть флорариум. Это cюжeтныe кoмпозиции из растений в стекле. Челябинка Екатерина создает их своими руками. K кaждoму флoрaриуму пpилагаются упакoвкa, инструкция и пипеткa для пoливa.





Наверное, самую неоднозначную идею для подарка предлагает житель Челябинска Антон. Он продает новую зимнюю шапку из бобрa. Она может стать хорошим подарком для поклонников сериала «Слово пацана». Причем мужчина готов отдать покупателю сразу две шапки.

«Шапкa из бобрa была неoтъемлeмым атрибутом правильных пацанов, выделяла ее обладателя на фоне скорлупы и чушпанов»,— пишет продавец.





Как думаете, правильным пацанам подойдет?

Нашлось на «Авито» и объявление о поздравлении из Aфрики. Цена впечатляет — 3990 рублей. Описание тоже (мы иронизируем, ну, вы поняли).

«Дpузья будут в шоке oт поздpaвления oт африкaнцeв! Mы — официaльныe пpедстaвитeли комaнд видеопоздрaвлений в Африке. Рeaльнaя съeмка в Koнго. Наши пoздpaвлeния — не монтaж, а живая cъeмка в Афpикe от афpоамериканцев»,— сказано в объявлении.





Странных подарков много. И дарят их довольно часто. Кому-то кажется неприемлемым презент в виде торта, другим — плюшевые игрушки или фоторамки, а кому-то — колеса. Впрочем, у каждого разные взгляды, и есть даже объяснения такой позиции.

«Колеса, ремонт машины, техника для нее — это нужное и дорогое, не спорю, но это подарок не мне, а машине. Это как дарить женщине пылесос. Ну какой это подарок? Им будут пользоваться все, это просто необходимая вещь в быту, но не лично мне. Подарок, даже самый бесполезный, но купленный с мыслями „я подумал, что ей это понравится, мне это напомнило ее, она вроде этим увлекается“ — это действительно подарок»,— говорит челябинка Евгения.

Эксперты по шопингу и этикету рекомендуют при выборе подарка учесть увлечения того, кому подбирается сюрприз. Можно повспоминать о мечтах. Причем подарком может быть не только вещь — украшение, часы, смартфон, ноутбук, туалетная вода, но и что-то для удовольствия. Спа-процедура, прыжок с парашютом, экскурсия или тур, романтичный ужин, сертификат на мастер-класс — сейчас вариантов масса.





Нередкими являются случаи, когда подаренная вещь оказывается ненужной. Ее, конечно, можно передарить. И таких объявлений на «Авито» тоже достаточно, особенно после праздников. Как нам рассказали в «Авито», в июле по всему региону размещено более 3700 объявлений с формулировкой «подарили на день рождения». Чаще всего перепродают бытовую технику, различные гаджеты, парфюмерию.

Например, парфюм от Dolce&Gabbana челябинка продает на 1000 рублей дешевле обычной цены. Правда, туалетная вода немного использованная. Другому горожанину пришлись не к месту смарт-часы Xiaomi. Оказалось, что на день рождения ему подарили двое одинаковых гаджетов. Активно перепродают хлебопечки, причем встречаются объявления с ценой в два раза дешевле стоимости в магазинах. Многих привлекает идея по утрам есть теплый и свежий домашний хлеб, но иногда они не осознают, что на приготовление нужно потратить силы и время. «Много канители» — частое объяснение перепродажи.





Ненужный подарок можно вернуть в магазин. Но есть ограничения. Просто так не примут назад продукты, электронику и бытовую технику (возврат возможен только при браке), парфюмерию и косметику, предметы личной гигиены, ткани и ленты, нижнее белье, носки, купальники, ювелирные украшения, животных (если только нет болезней, о которых не сообщалось), растения, книги, альбомы, тетради, мебель на заказ, транспортные средства. Все остальное можно вернуть в течение двух недель. Даже если нет чека, можно назвать примерную дату покупки.

Делать ли подарки по самым разным поводам, а не на крупные события (день рождения, Новый год и т. п.), — каждый решает сам. Однако небольшие презенты наверняка помогут укрепить отношения и дружбу. Главное, чтобы было что-то полезное или подходящее тому, кого собираетесь одарить.