«Шанс заразиться от человека с пневмонией и менингитом стремится к нулю»: главный пульмонолог — о важности вакцинации челябинцев

Владимир Антонов рассказал, как обезопасить себя от пневмококка

Совсем скоро наступит осень: пожелтеют и опадут листья с деревьев, начнется слякоть, задуют ледяные ветра. И вот тогда многие челябинцы начнут жаловаться на простуду, боли в голове, заложенность ушей, у кого-то это все перерастет в пневмонию. «Во всем погода виновата», — скажут они, не подозревая, что частым возбудителем пневмонии (а вместе с ней менингита и отита) является не переохлаждение, а бактерия — пневмококк. Как обезопасить себя и спасает ли от пневмонии вакцина, рассказал доктор медицинских наук, главный пульмонолог министерства здравоохранения Челябинской области Владимир Антонов.

Пневмококковая инфекция на сегодняшний день — одна из самых актуальных проблем, процент заболеваемости и смертности в мире остается на высоком уровне. Пневмококк — один из самых активных возбудителей многих инфекций, в частности пневмонии, менингита, отита, сепсиса. При их развитии пациент оказывается в реанимации. Также они сильно влияют на течение хронических заболеваний человека: сердечно-сосудистых, респираторных, бронхитов и астмы.

«Вакцинация от пневмококковой инфекции — это профилактика не только развития пневмонии, но и обострения других заболеваний», — делится Владимир Антонов.

Многие люди являются носителями пневмококка, даже не подозревая, что заражены. Но стоит им переохладиться или перенервничать, и бактерия тут же активируется. Так что, если вы себя чувствуете здоровым, это еще не гарантия, что у вас не разовьется пневмония, когда, казалось бы, вы немного подпростынете.

Пневмококк передается воздушно-капельным путем. Впрочем, говорит Владимир Антонов, у вакцинированных людей шанс заразиться от переносчика либо очень низок, либо болезнь пройдет спокойно и практически незаметно, потому что иммунитет уже есть. Исключения — когда антитела просто не вырабатываются — очень редки.

Вакцинироваться можно всем: и детям, и взрослым, и пожилым. Малышей с двухмесячного возраста прививают по национальному календарю, настоятельно рекомендуют и пенсионерам. А вот взрослые, что не получили свою прививку в детстве, могут обратиться для этого в поликлинику. Сейчас существует два вида вакцины — одна ставится раз и на всю жизнь, вторая, полисахаридная, требует ревакцинации, и в последнее время от нее врачи стараются уходить: эффект держится всего пять лет.

Вакцины закупаются заранее, но ограниченно, поэтому существует вариант, когда вы придете за своим уколом, а вам скажут, что поставить его не могут. Поэтому после обращения в поликлинику нужно немного подождать. Есть и второй вариант — купить вакцину в аптеке и прийти в поликлинику уже с ней. Но тут Владимир Антонов предупреждает: поставят вакцину, только если у вас есть с собой чек, доказывающий, что она свежая. Лучше всего ставить ее в день покупки: вакцина от пневмококка требует особых условий хранения, поэтому частые разморозки-заморозки просто нейтрализуют все компоненты и превращают спасительную ампулу в пустышку.

Также не стоит бояться вакцинации тем, у кого есть аллергии, кто заразился гриппом сразу после вакцинации от него, кто недавно переболел пневмонией. По словам врача, вакцина абсолютно безвредна — только температура в первый день может немного повыситься, но это, скорее, исключение. Еще Владимир Антонов советует ставить вакцину после двух-трех недель, как переболели пневмонией (но только в том случае, если вы уже не ставили «разовую» вакцину). Еще лучше прийти и сделать сразу два укола — от пневмококка и гриппа. Так вы обезопасите себя сразу от двух распространенных заболеваний.

Подчеркнем, что вакцинация от пневмококка предусматривает вероятность болезни, но течение заболевания будет не таким острым, не будет осложнений в виде пневмонии и менингита и других серьезных последствий для организма. Также вакцинация от пневмококка облегчает течение всех респираторных инфекций: они или полностью исчезают, или их течение проходит намного спокойнее. В частности, отметил Владимир Антонов, вакцинированные пациенты намного легче переносили ковид.