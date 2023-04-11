Шагольские летчики отработали дозаправки в воздухе

Экипажи Су‑34, МиГ‑31 и Су‑24МР выполнили 100 подходов к авиатанкеру Ил‑78

Летчики оперативно-тактической авиации Центрального военного округа в последние дни провели отработку дозаправки в воздухе. Истребители, бомбардировщики и самолеты-разведчики днем и ночью выполняли одиночные и парные подходы к топливозаправщику, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ЦВО.



По данным пресс-службы, в учебе приняли участие самолеты трех типов: истребители-бомбардировщики Су-34, перехватчики МиГ-31БМ и самолеты-разведчики Су-24МР. Всего было выполнено около сотни дозаправок на высоте порядка семи тысяч метров. Военлеты сближались с авиатанкером Ил-78 до дистанции в 10—15 метров, выдвигали штанги и конус-датчики и принимали топливо на скорости около 600 километров в час.

Кроме крылатых машин в учениях было задействовано 10 единиц наземной техники и сотня солдат и офицеров из летного инженерно-технического состава.

Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин за массовый героизм, проявленный в ходе специальной военной операции, присвоил звание гвардейского 2-му смешанному авиационному полку, расквартированному на авиабазе Шагол.