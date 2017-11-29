/ Обслуживающие школы компании признаны участниками картельного сговора в Челябинске

Их руководство связывают с именем вышедшего из СИЗО сити-менеджера Сергея Давыдова.

Арбитражный суд Челябинской области поддержал вынесенное ранее решение УФАС о наказании для трех компаний, поделивших между собой обслуживание городских школ. Штраф в размере 2,1 миллиона рублей должно выплатить ООО «Мастер-Комфорт», а 1,5 миллиона — ООО «Мастер-Сервис» и ООО «Гарант». Их руководителей связывают с бывшим вице-губернатором Сергеем Давыдовым. Дело передано в суд в связи с крупным объемом оборота картеля.



ООО «Мастер-Сервис», ООО «Мастер-Комфорт» и ООО «Гарант» по территориальному принципу разделили между собой рынок по оказанию услуг по эксплуатации электрических установок, по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей муниципальных образовательных организаций Челябинска. ООО «Мастер-Комфорт» «принадлежали» школы Центрального, Советского и Ленинского районов, ООО «Мастер-Сервис» — Тракторозаводского и Металлургического районов, ООО «Гарант» — Калининского и Курчатовского районов. Контракты на оказание данных услуг заключались учреждениями с названными компаниями без проведения конкурентных процедур. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.



Напомним, 29 ноября истек срок меры пресечения бывшему главе Челябинска Сергею Давыдову. В Центральный районный суд ходатайства о продлении не поступало. Однако пока экс-глава города остается под стражей, санкции были наложены на его недвижимость. В числе арестованной недвижимости одна шестая часть в двух нежилых помещениях площадью 584 и 275 квадратных метров, которые расположены в здании по улице Ферросплавная в Челябинске.