Сгоняют воду с потолка: мартовские дожди принесли проблемы семье из Челябинска

Ремонт кровли запланирован на лето. Сколько дождей пройдет к тому времени?

Кровля в доме № 7 на Воровского сдалась перед натиском времени и природы. Через нее просочилась вода, собралась в натяжном потолке одной из квартир. И теперь у семьи Яны М. новое развлечение — сгонять воду в ведро через отверстие для люстры.

Электричество они не включают уже неделю, с 15 марта, так как проводка начинает трещать. В семье трое несовершеннолетних детей.

В управляющей компании, которая обслуживает дом, текущий ремонт кровли запланировали на лето 2025 года. По словам Яны, они не могли найти взаимопонимания по ремонту электропроводки и срокам ремонта крыши. До июня не раз будут идти дожди. Неужели все это время семья будет жить без электричества, с сырыми стенами и водопадом с потолка?

Журналисту «Первого областного» в УК сказали, что ждут, пока просохнут стены. После этого оценят ситуацию и примут решение по этим вопросам.

«Ремонт кровли однозначно запланирован на 2025 год. Очень надеемся, что в течение недели не будет дождя. Через неделю планируем провести обследование. Дом находится на контроле. После дополнительного обследования будут приняты новые решения», — сообщили в управляющей компании.

Работники ЖЭКа порекомендовали жильцам заявляться на капитальный ремонт кровли — это будет намного эффективнее, чем латание дыр. В УК напомнили, что для этого надо инициировать собрание собственников жилья и обратиться к региональному оператору.