СФР сократил срок рассмотрения заявлений о распоряжении маткапиталом

Теперь решение принимают всего за пять рабочих дней

Начиная с июня 2025 года СФР сократил срок рассмотрения заявлений о распоряжении маткапиталом с десяти до пяти рабочих дней. Если заявитель подал не все документы, срок рассмотрения составляет не 20, а 12 дней. А сами средства маткапитала перечисляются в течение 5 рабочих дней с момента принятия положительного решения, сообщает пресс-служба Отделения СФО по Челябинской области.

В 2025 году размер материнского капитала составляет 690 266,95 рубля на первого ребенка. И 912 162,09 рубля — для семей, в которых второй ребенок появился после 2020 года, а также третий или любой следующий ребенок, если до его появления права на материнский капитал не было.

Одним из востребованных направлений, куда южноуральские семьи направляют маткапитал, является ежемесячная выплата на ребенка в возрасте до трех лет. В Челябинской области ее получают более семи тысяч семей.

Выплата назначается семьям со среднедушевым доходом ниже двукратного размера регионального прожиточного минимума на душу населения без дополнительных требований к трудовой занятости или имуществу родителей. При определении права на выплату учитываются доходы всех членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих 1 месяцу перед месяцем подачи заявления.

В 2025-м году размер выплаты в Челябинской области составляет 15 825 рублей на одного ребенка.

«Подать заявление можно на портале госуслуг, в МФЦ или клиентской службе Отделения СФР. Если в семье несколько детей до трех лет, то на каждого ребенка заявление подается отдельно. Выплаты устанавливаются семье на год, но не более чем до достижения ребенком возраста трех лет. Повторное заявление может быть подано в последний месяц периода, на который она назначена», — рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Если от маткапитала осталось меньше 10 тысяч рублей, любая семья, независимо от дохода, может снять эти деньги наличкой. С начала этого года 660 семей уже получили такие выплаты.