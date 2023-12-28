СФР рассказал о выплате пенсий на Южном Урале в новогодние праздники

Деньги начнут поступать с 4 января

Пенсию за январь на Южном Урале начнут выплачивать на почтах и перечислять на карты банков с 4 января, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

«Выплата и доставка пенсий в Челябинской области проводится с 4-го по 24-е число каждого месяца. В праздничные дни января выплаты будут проходить в зависимости от способа их получения», — предупреждают в пресс-службе.

Так, почтовые офисы будут выдавать деньги с учетом режима своей работы. С графиком работы почтовых отделений в новогодние праздники можно познакомиться здесь.

А пенсионеры, которые получают пенсию на счет в банке, получат деньги в обычные для себя даты.

По такому графику будут выдавать все пенсии: страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости, по инвалидности и прочие. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Социального фонда, их перечислят одновременно.