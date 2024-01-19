СФР рассказал, как челябинцам сохранить единое пособие на детей

Если следовать простому правилу, получать деньги можно без перерыва

Единое пособие на детей назначается семье сразу на 12 месяцев. Чтобы выплата приходила без перерыва, переоформить пособие лучше всего за месяц до окончания срока выплаты, сообщают в пресс-службе Челябинского отделения СФР.

«Если родители подают заявление на продление заранее, то есть в последнем месяце выплатного периода, перечисление единого пособия не прерывается. Например, пособие назначено по январь, и новое заявление родители подают также в январе. Тогда единое пособие назначается с февраля, а средства поступают 3-го числа каждого месяца за предыдущий», — говорит исполняющий обязанности управляющего ОСФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Если заявление подано после окончания выплатного периода либо единое пособие оформляется впервые, то первая выплата перечисляется в течение 5 рабочих дней после решения о назначении.

Заявление о назначении единого пособия можно подать на портале «Госуслуги», в МФЦ или в клиентской службе СФР. Поданное заявление на пособие рассматривается фондом в течение 10 рабочих дней.

При продлении пособия, как и при первичном назначении, у человека заново проверяют все документы, а также имущество и доход семьи.