Единое пособие на детей назначается семье сразу на 12 месяцев. Чтобы выплата приходила без перерыва, переоформить пособие лучше всего за месяц до окончания срока выплаты, сообщают в пресс-службе Челябинского отделения СФР.
«Если родители подают заявление на продление заранее, то есть в последнем месяце выплатного периода, перечисление единого пособия не прерывается. Например, пособие назначено по январь, и новое заявление родители подают также в январе. Тогда единое пособие назначается с февраля, а средства поступают 3-го числа каждого месяца за предыдущий», — говорит исполняющий обязанности управляющего ОСФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
Если заявление подано после окончания выплатного периода либо единое пособие оформляется впервые, то первая выплата перечисляется в течение 5 рабочих дней после решения о назначении.
Заявление о назначении единого пособия можно подать на портале «Госуслуги», в МФЦ или в клиентской службе СФР. Поданное заявление на пособие рассматривается фондом в течение 10 рабочих дней.
При продлении пособия, как и при первичном назначении, у человека заново проверяют все документы, а также имущество и доход семьи.