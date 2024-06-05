СФР обещает не приостанавливать выплату пособий студентам на время летней подработки

Однако в ведомство нужно принести справки

Дети, не достигшие 18 лет, и студенты до 23 лет, которые обучаются очно, не лишатся пенсий по потере кормильца или инвалидности, если устроятся на работу во время каникул. Об этом напоминает пресс-служба Челябинского отделения СФР по Челябинской области.

«Законом предусмотрено, что социальная доплата к пенсии сохраняется только на период временного трудоустройства по направлению службы занятости в свободное от учебы время или на период получения выплат за работу в студенческих отрядах по трудовым договорам в каникулярное время», — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Чтобы доплата не прекращалась, школьникам или студентам необходимо подтвердить факт такой работы и предоставить в любую клиентскую службу Отделения СФР определенные документы:

• справку об обучении и справку о периоде каникул на текущий год либо копию приказа о графике учебного процесса на соответствующий учебный год с указанием каникулярного времени (документы выдает образовательная организация);

• справку о членстве в студенческом отряде;

• сведения о заключении трудового договора и сроках его действия (выдает организация-работодатель).

Автор: Анастасия Грищенко