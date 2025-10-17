СФР назвал восемь мер социальной поддержки для отцов в Челябинской области

Здесь и деньги, и досрочный выход на пенсию

В канун Дня отца, отмечаемый 19 октября, Отделение Социального фонда России по Челябинской области назвало восемь мер социальной поддержки для глав семейства. Расскажем коротко о каждой из них.

1. Пособия при рождении детей

В Челябинской области 4701 мужчина оформил декретный отпуск и получает пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Его размер — 40% среднего заработка за два предшествующих календарных года.

2. Единовременное пособие при рождении ребенка

В 2025 году его размер составляет 30 982,97 рубля с учетом районного коэффициента. Такую выплату в этом году получили 3026 отцов. Выплата предоставляется одному из родителей.

3. Больничный по уходу за ребенком

Работающие папы Челябинской области могут оформить листок нетрудоспособности в случае болезни ребенка. В этом году 13 530 отцов оформили пособие по временной нетрудоспособности.

4. Материнский капитал

Материнский (семейный) капитал в некоторых случаях может быть оформлен на отца детей. Это возможно, если папа является единственным усыновителем либо если право на сертификат перешло мужчине от супруги. В этом году в Челябинской области сертификат на капитал получили 53 отца.

5. Единое пособие на детей до 17 лет

6. Повышенная пенсия

Если отец — пенсионер и у него есть дети, это может повлиять на размер пенсии. На повышенную пенсию имеют право родители, когда на иждивении находятся ребенок с инвалидностью, несовершеннолетние дети или студенты очной формы обучения до 23 лет.

Страховая пенсия увеличивается на определенную сумму за каждого иждивенца, находящегося на попечении пенсионера. Доплата за одного ребенка составляет 1/3 часть от величины фиксированной выплаты. В 2025 году фиксированная выплата равна 8907,7 рубля, следовательно, прибавка за одного иждивенца — 2969,23 рубля. Доплата полагается за каждого ребенка, но максимальное количество иждивенцев, учитываемое при расчете, ограничено тремя.

7. Выплата по уходу за ребенком-инвалидом

Если в семье есть ребенок с инвалидностью или инвалид с детства I группы, то неработающий отец (а также усыновитель или опекун) имеет право на компенсационную выплату по уходу. Размер выплаты в Челябинской области составляет 12 592,50 рубля в месяц (с учетом районного коэффициента).

8. Досрочная пенсия

Отец ребенка с инвалидностью может выйти на пенсию в 55 лет. Для этого необходимо, чтобы ребенок достиг 8‑летнего возраста, а папа выработал не менее 20 лет страхового стажа. Право на досрочную пенсию распространяется и на опекунов детей с инвалидностью. Для них пенсионный возраст уменьшается на 1 год за каждые 1,5 года опеки (но не более чем на 5 лет в общей сложности). При этом неважно, в каком именно возрасте ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался. Отделение СФР по Челябинской области выплачивает пенсию по данному основанию 3250 отцам.